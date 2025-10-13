Menu
La Chine « salue » la libération d'otages israéliens


AFP / le 13 octobre 2025 à 11h01

De jeunes Palestiniens observent alors que les forces israéliennes prennent position près de la prison militaire d’Ofer, située entre Ramallah et Beitunia, en Cisjordanie occupée, le 13 octobre 2025, avant la libération de prisonniers palestiniens dans le cadre d’un échange avec des otages détenus par le Hamas à Gaza depuis les attaques du 7 octobre. Photo Zain Jaafar / AFP

La Chine a salué lundi la libération d'otages israéliens par le mouvement palestinien Hamas, première étape du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à deux ans de guerre.

« La Chine salue et soutient tous les efforts propices au retour de la paix et à une réduction de la crise humanitaire », a affirmé lors d'un point-presse quotidien un porte-parole des Affaires étrangères, Lin Jian. « La priorité la plus pressante est l'instauration dès que possible d'un cessez-le-feu complet et durable », a-t-il ajouté, répétant la position de principe de la Chine en faveur d'une solution à deux États.

