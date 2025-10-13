La Chine « salue » la libération d'otages israéliens

La Chine a salué lundi la libération d'otages israéliens par le mouvement palestinien Hamas, première étape du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à deux ans de guerre.

« La Chine salue et soutient tous les efforts propices au retour de la paix et à une réduction de la crise humanitaire », a affirmé lors d'un point-presse quotidien un porte-parole des Affaires étrangères, Lin Jian. « La priorité la plus pressante est l'instauration dès que possible d'un cessez-le-feu complet et durable », a-t-il ajouté, répétant la position de principe de la Chine en faveur d'une solution à deux États.