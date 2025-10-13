Menu
Dernières Infos - Gaza

L'UE va redémarrer mercredi sa mission de surveillance au poste-frontière de Rafah


AFP / le 13 octobre 2025 à 10h46

Une image satellite montre la ville de Rafah pendant la guerre, le 30 septembre 2025. Image de Planet Labs PBC partagée par Reuters

L'Union européenne va redémarrer « mercredi » sa mission de surveillance au poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Égypte, a annoncé la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, dans un message sur X (ex-Twitter) lundi.

La mission de surveillance EUBAM, impliquant des forces de police italiennes, espagnoles et françaises, a pour objectif d'assurer une présence neutre et tierce au niveau de ce passage frontalier stratégique. Elle a été redéployée en janvier, avant d'être suspendue en mars.

