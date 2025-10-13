Libération des otages israéliens : Macron estime que « la paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région »

Emmanuel Macron a salué lundi matin la libération par le Hamas d'otages israéliens encore en vie dans la bande de Gaza, estimant que « la paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région ».

« Je partage la joie des familles et du peuple israélien alors que sept otages viennent d’être remis à la Croix-Rouge », a écrit sur X le chef de l'État français, à son arrivée à Charm el-Cheikh en Égypte pour un « sommet pour la paix » consacré à Gaza. Au total, 20 otages israéliens encore vivants doivent être rendus à Israël lundi matin.