Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Cessez-le-feu

Libération des otages israéliens : Macron estime que « la paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région »


AFP / le 13 octobre 2025 à 09h32

Des véhicules sous un panneau annonçant le sommet de paix d Charm el-Cheikh, dans la station balnéaire égyptienne, le 13 octobre 2025. Photo REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Emmanuel Macron a salué lundi matin la libération par le Hamas d'otages israéliens encore en vie dans la bande de Gaza, estimant que « la paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région ».

« Je partage la joie des familles et du peuple israélien alors que sept otages viennent d’être remis à la Croix-Rouge », a écrit sur X le chef de l'État français, à son arrivée à Charm el-Cheikh en Égypte pour un « sommet pour la paix » consacré à Gaza. Au total, 20 otages israéliens encore vivants doivent être rendus à Israël lundi matin. 

Emmanuel Macron a salué lundi matin la libération par le Hamas d'otages israéliens encore en vie dans la bande de Gaza, estimant que « la paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région ».

« Je partage la joie des familles et du peuple israélien alors que sept otages viennent d’être remis à la Croix-Rouge », a écrit sur X le chef de l'État français, à son arrivée à Charm el-Cheikh en Égypte pour un « sommet pour la paix » consacré à Gaza. Au total, 20 otages israéliens encore vivants doivent être rendus à Israël lundi matin. 

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés