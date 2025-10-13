Le président Herzog veut décerner à Trump la plus haute décoration civile israélienne

Le président israélien Isaac Herzog veut décerner à son homologue américain Donald Trump la plus haute décoration civile de son pays en remerciement pour sa contribution à la libération des otages retenus à Gaza, selon un communiqué officiel publié lundi.

M. Trump doit atterrir lundi matin à Tel-Aviv et prononcer un discours à la Knesset, le parlement israélien, à Jérusalem, en fin de matinée. Sa visite coïncide avec le retour attendu de tous les otages vivants encore détenu à Gaza dans le cadre du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qu'il a lui-même parrainé.

M. Herzog compte informer M. Trump lundi "de sa décision de lui attribuer la médaille du président israélien en reconnaissance de ses efforts pour ramener les otages chez eux", indique un communiqué de la présidence, précisant que la décoration serait remise par M. Herzog à M. Trump "dans les mois à venir, à une date et en un lieu qui restent à déterminer".

"Grâce à ses efforts inlassables, le président Trump a non seulement aidé à ramener nos proches chez eux, mais a également jeté les bases d'une nouvelle ère au Moyen-Orient fondée sur la sécurité, la coopération et le véritable espoir d'un avenir pacifique", a déclaré M. Herzog.

Le président israélien a également porté au crédit de l'hôte de la Maison Blanche "son soutien indéfectible à l'État d'Israël", son parrainage des accords d'Abraham ayant permis une normalisation entre l'Etat hébreu et trois pays arabes (Bahreïn, Emirats arabes unis, Maroc) ou encore les bombardements américains sur les centres névralgiques du programme nucléaire iranien en juin.

La médaille du président israélien est accordée à des individus ou des organisations qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l'Etat d'Israël ou à l'humanité par leur talent ou leurs services.

Barack Obama a été le premier président américain en exercice à la recevoir, en 2013, des mains du président israélien Shimon Peres, pour sa "contribution unique et significative pour renforcer l'Etat d'Israël et la sécurité de ses habitants".

