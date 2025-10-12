Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Crise politique en France

Un nouveau gouvernement est formé


AFP / le 12 octobre 2025 à 23h40

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, s’adresse aux journalistes après une visite dans un commissariat de L’Haÿ-les-Roses, en banlieue parisienne, le 11 octobre 2025. Photo Martin Lelievre / Pool via Reuters

L'Élysée a dévoilé dimanche soir la composition du nouveau gouvernement français, mêlant figures connues et nouveaux visages, avec pour pari d'éviter que la France ne s'enfonce davantage dans la crise politique.

Ce gouvernement, dans lequel Jean-Noël Barrot est reconduit aux Affaires étrangères et dont le portefeuille des Armées revient à la ministre du Travail sortante Catherine Vautrin, est « nommé pour donner un budget à la France avant la fin de l'année », a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu.

L'Élysée a dévoilé dimanche soir la composition du nouveau gouvernement français, mêlant figures connues et nouveaux visages, avec pour pari d'éviter que la France ne s'enfonce davantage dans la crise politique.

Ce gouvernement, dans lequel Jean-Noël Barrot est reconduit aux Affaires étrangères et dont le portefeuille des Armées revient à la ministre du Travail sortante Catherine Vautrin, est « nommé pour donner un budget à la France avant la fin de l'année », a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés