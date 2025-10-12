Un nouveau gouvernement est formé

L'Élysée a dévoilé dimanche soir la composition du nouveau gouvernement français, mêlant figures connues et nouveaux visages, avec pour pari d'éviter que la France ne s'enfonce davantage dans la crise politique.

Ce gouvernement, dans lequel Jean-Noël Barrot est reconduit aux Affaires étrangères et dont le portefeuille des Armées revient à la ministre du Travail sortante Catherine Vautrin, est « nommé pour donner un budget à la France avant la fin de l'année », a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu.