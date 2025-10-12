L'Iran dit avoir été invité au sommet en Égypte mais ne confirme pas sa participation

L'Iran, soutien de longue date du Hamas palestinien, a indiqué dimanche soir avoir reçu une invitation pour le sommet de la paix à Gaza prévu lundi en Égypte, sans toutefois préciser s'il y participerait, selon un média d'État.

Lors d'une réunion du gouvernement, « le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a présenté une invitation officielle de l'Égypte au président iranien pour assister au sommet de Charm el-Cheikh », a rapporté l'agence officielle Irna. « Le président (Massoud Pezeshkian) l'a déclinée et l'invitation a été adressée au ministre des Affaires étrangères », a ajouté Irna, laissant entendre que M. Araghchi doit à présent prendre une décision.