Les pays médiateurs doivent signer un document de garantie lors du sommet égyptien, selon une source diplomatique

Les pays médiateurs de l'accord de cessez-le-feu à Gaza doivent signer lundi un document garantissant l'application de l'accord, lors du sommet organisé dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, a indiqué dimanche à l'AFP une source diplomatique.

« Les signataires en seront les garants : les États-Unis, l'Égypte, le Qatar et probablement la Turquie », a précisé cette source au fait des préparatifs du sommet, sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité du dossier. Le ministère égyptien des Affaires étrangères avait annoncé plus tôt qu'un document mettant fin à la guerre à Gaza devait être signé lors de cette rencontre coprésidée par les États-Unis et l'Égypte.