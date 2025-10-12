Le Hamas continue d'exiger la libération de chefs palestiniens en échange des otages
le 12 octobre 2025 à 18h14
Des Palestiniens marchant au milieu des destructions dans la ville de Gaza, le 12 octobre 2025. Photo Bashar Taleb/AFP
Le Hamas et ses alliés ont « terminé les préparatifs » en vue de la libération des otages vivants, prévue lundi, mais le mouvement continue d'exiger la libération de chefs palestiniens par Israël dans le cadre de l'échange, ont indiqué dimanche à l'AFP deux sources proches de négociations et du Hamas.
« Le Hamas insiste pour que la liste finale [des détenus que relâchera Israël] inclue les sept grands leaders, notamment Marwan Barghouthi, Ahmed Saadat, Ibrahim Hamed et Abbas al-Sayed », a déclaré à l'AFP une de ces sources.
« Le Hamas et les factions [palestiniennes] ont terminé les préparatifs pour [la libération] de tous les prisonniers vivants et de plusieurs corps qui ont été retrouvés », a ajouté cette source, dont les propos ont été confirmés par une autre source proche du mouvement et de négociations.
