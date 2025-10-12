Les Forces libanaises ont toujours eu l’intention d’abroger l'article limitant le vote des expatriés, assure Geagea

Le chef des Forces libanaises (FL) Samir Geagea a expliqué dimanche que son parti avait accepté la loi électorale il y a plusieurs années, y compris l’article 112, qui ne permet à la diaspora de voter que pour six sièges, afin d’éviter l’alternative qui, à l’époque, aurait été un abandon complet du texte et des autres avantages qu’il offrait au système électoral libanais. Il a ajouté que l’intention du parti avait toujours été de travailler ultérieurement à l’abrogation de cet article spécifique.

Dans une allocution à la branche canadienne du parti via l'application Zoom, M. Geagea a appelé tous les expatriés à « se préparer pleinement aux prochaines élections législatives ».

Le débat sur le vote des expatriés est dans l'impasse depuis plusieurs mois et risque de conduire au report des législatives prévues en mai 2026. Certains groupes de la société civile et partis politiques, dont les Forces libanaises, militent pour modifier la loi électorale de 2017 afin de permettre aux expatriés de voter pour les 128 députés du Liban, tandis que d’autres souhaitent maintenir l’article 112.

Répondant à ceux qui reprochent aux FL d’avoir accepté cette loi à l’époque, il a déclaré : « Oui, nous l’avons acceptée, car la loi comporte de nombreux avantages, même si elle contient ce défaut. Avant son adoption, [le chef du Courant patriotique libre] Gebran Bassil avait refusé de l’approuver si cet article était supprimé ou modifié, et, comme d’habitude, le duo chiite l’avait soutenu dans toutes ses exigences… Comme ils avaient la majorité parlementaire, ils ont refusé de faire avancer le texte à moins que l’article 112 soit inclus. Nous avions deux options : soit la loi échouait complètement avec tous ses bénéfices, soit nous l’acceptions avec l’article 112, quitte à œuvrer plus tard à l’abolir. C’est ce que nous avions fait, et maintenant le moment est venu de le supprimer. »

Il a ajouté : « Il est temps de modifier l’article 112, et heureusement nous avons une majorité, une grande majorité en fait, au Parlement pour cet amendement. Alors, qu’a fait le président du Parlement, Nabih Berry ? Il a bloqué le travail parlementaire et refusé de transmettre le projet à l’assemblée générale. Tel est notre combat actuel. »

Enfin, Samir Geagea a appelé les expatriés à venir voter au Liban si tous les efforts pour modifier la loi échouaient : « Nous ne devons sous aucun prétexte leur permettre de nous bloquer. »