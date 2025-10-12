Israël pas représenté au sommet pour la paix prévu lundi en Égypte

Israël ne participera pas au sommet pour la paix sur Gaza prévu en Égypte lundi sous l'égide du président américain Donald Trump et de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a indiqué l'AFP dimanche de source officielle.
« Aucun responsable israélien ne participera », a déclaré Shosh Bedrosian, porte-parole du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
