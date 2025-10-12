Menu
Négociations sur Gaza

Israël pas représenté au sommet pour la paix prévu lundi en Égypte


AFP / le 12 octobre 2025 à 16h10

Une affiche annonce le prochain sommet international pour la paix à Gaza, organisé par les États-Unis, qui se tiendra dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, le 12 octobre 2025. Photo Khaled Desouki/AFP

Israël ne participera pas au sommet pour la paix sur Gaza prévu en Égypte lundi sous l'égide du président américain Donald Trump et de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a indiqué l'AFP dimanche de source officielle.

« Aucun responsable israélien ne participera », a déclaré Shosh Bedrosian, porte-parole du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

