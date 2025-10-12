La troupe libanaise « Swan Dance » remporte la première place d'un concours de danse en Espagne
le 12 octobre 2025 à 12h28
Les danseuses et danseurs de la troupe Swan Dance posant avec le drapeau libanais après leur première place obtenue au Fiestalonia Milenio 2025, à Lloret de Mar, en Espagne. Photo tirée du compte Facebook de Swan Dance
La troupe libanaise « Swan Dance » a brillé au cours de l'édition 2025 du festival de danse folklorique « Mediterranean Folk Fest », organisé par le Fiestalonia Milenio le 2 octobre à Lloret de Mar, en Espagne.
Les danseuses et danseurs libanais de la troupe, basée à Zahlé (Békaa-ouest), ont ainsi remporté la première place dans la catégorie des danses folkloriques collectives, devançant une troupe hongroise (2e) et espagnole (3e).
Le Fiestalonia Milenio est l’un des plus importants festivals amateurs de danse en Europe, réunissant des concurrents du monde entier. Cette édition 2025 du « Mediterranean Folk Fest » accueillait des représentants de 26 pays différents. Ce succès a été rendu possible grâce à une chorégraphie originale signée Chantal Rabay, et à un encadrement assuré par Gowa Zoghbi et Christelle Rabay.
La troupe a représenté le Liban avec fierté parmi des dizaines de formations internationales, offrant des performances qui ont impressionné le public par leur grande maîtrise technique et leur profonde dimension culturelle.
