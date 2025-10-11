Menu
Dernières Infos - Gaza

« Vous rentrez à la maison », lance Witkoff, depuis Tel-Aviv, à l'adresse des otages


AFP / le 11 octobre 2025 à 21h31

L'émissaire américain Steve Witkoff (au centre sur la photo) entouré de Jared Kushner et son épouse Ivanka Trump lors d'un rassemblement sur la place des Otages de Tel-Aviv, le 11 octobre 2025. Photo AFP / JACK GUEZ

L'émissaire américain, Steve Witkoff, a déclaré samedi soir à Tel-Aviv, s'adressant directement aux otages israéliens retenus à Gaza : « Vous rentrez chez vous », au deuxième jour d'un cessez-le-feu dans le territoire palestinien.

Ses propos, lancés sur la place des Otages, ont déclenché les applaudissements de milliers de personnes. Puis s'adressant aux familles des otages, il a ajouté : « Votre courage a ému le monde ».

