« Vous rentrez à la maison », lance Witkoff, depuis Tel-Aviv, à l'adresse des otages

L'émissaire américain, Steve Witkoff, a déclaré samedi soir à Tel-Aviv, s'adressant directement aux otages israéliens retenus à Gaza : « Vous rentrez chez vous », au deuxième jour d'un cessez-le-feu dans le territoire palestinien.

Ses propos, lancés sur la place des Otages, ont déclenché les applaudissements de milliers de personnes. Puis s'adressant aux familles des otages, il a ajouté : « Votre courage a ému le monde ».