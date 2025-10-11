Le photojournaliste palestinien Saher Alghorra (Zuma Press) remporte le 1e prix photo à Bayeux

Le photojournaliste palestinien Saher Alghorra (Zuma Press) a remporté samedi à Bayeux le 1er prix photo du Prix Bayeux des correspondants de guerre, tout comme Wolfgang Bauer en presse écrite (Zeit Magazin), Maurine Mercier en radio (RTS-RTBF) et Julie Dungelhoeff, James André et Sofia Amara en télévision (France 24).

Saher Alghorra a été récompensé pour sa série « Trapped in Gaza: Between Fire and Famine » lors de la 32e édition du Prix Bayeux des correspondants de guerre, dominée par l'Ukraine, Gaza et le Soudan. Vainqueur du prix jeune reporter l'an dernier, M. Alghorra est toujours enfermé dans la bande de Gaza. Il est cette année lauréat du 1er prix pour son travail sur la détresse des civils pris au piège dans l’enclave palestinienne par la campagne militaire israélienne après l'attaque du 7 octobre, qui a fait selon le le ministère de la Santé du Hamas plus de 67.000 morts.

En presse écrite, c'est l'Allemand Wolfgang Bauer qui a reçu le 1er Prix pour « Les oubliés » du Soudan. Le jury international présidé par l'auteur américain Jon Lee Anderson a accordé le 1er Prix radio à la journaliste suisse et canadienne Maurine Mercier, qui l'avait déjà remporté en 2022 et 2023, pour son reportage « Prokrovsk, deux fleurs dans les ruines ». Le trophée télévision a lui été reçu par une équipe de France 24 pour « Les rescapés de l'enfer dans les geôles de Bachar el-Assad » sur les prisons libérées du régime syrien.

Toujours en télévision, catégorie Grand Format, Agnès Nabat et Marianne Getti (Kraken Films pour ARTE Reportage) ont été distinguées pour « Tigré : viols, l’arme silencieuse », une plongée glaçante dans les violences sexuelles de guerre en Éthiopie.

Le Prix Jeune Reporter a été décerné à Pierre Terraz (Politis, Neue Zürcher Zeitung, Grands Reportages) qui s'est illustré avec « Birmanie : plongée clandestine dans la guerre civile ». Et le Prix de l’image vidéo est allé à Edward Kaprov (Lila Production pour ARTE Reportage) pour « Donbass, entre la vie et la mort », un récit poignant de la guerre en Ukraine.

Parmi les prix spéciaux, le Prix Région Normandie a été attribué à Jomana Karadsheh, Tareq Al Hilou, Mohammed Al Sawalhi, Mick Krever et Mark Baron (CNN) pour « Ce que quatre heures révèlent sur la vie des enfants à Gaza ». Le Prix Ouest-France- Jean Marin a honoré Declan Walsh (The New York Times) pour « Le Soudan en feu ». Enfin, le Prix du Public-Photo a été remis à Ali Jadallah (Anadolu Agency) pour ses images des attaques israéliennes sur Gaza.