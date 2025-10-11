Menu
Dernières Infos - Cessez-le-feu

Witkoff et Kushner se sont rendus dans la bande de Gaza


AFP / le 11 octobre 2025 à 20h10

Les émissaires américains Jared Kushner (g.) et Steve Witkoff à Teterboro, dans le New Jersey, le 13 juillet 2025. Photo d'illustration AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus samedi dans la bande de Gaza, a indiqué en soirée l'armée israélienne, au deuxième jour d'un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. 

« Le chef d'état-major général, le lieutenant général Eyal Zamir, a effectué aujourd'hui une visite de terrain dans la bande de Gaza en compagnie de l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, de Jared Kushner et du chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'amiral Brad Cooper », a indiqué l'armée israélienne.

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus samedi dans la bande de Gaza, a indiqué en soirée l'armée israélienne, au deuxième jour d'un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. 

« Le chef d'état-major général, le lieutenant général Eyal Zamir, a effectué aujourd'hui une visite de terrain dans la bande de Gaza en compagnie de l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, de Jared Kushner et du chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'amiral Brad Cooper », a indiqué l'armée israélienne.

