Witkoff et Kushner se sont rendus dans la bande de Gaza

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus samedi dans la bande de Gaza, a indiqué en soirée l'armée israélienne, au deuxième jour d'un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

« Le chef d'état-major général, le lieutenant général Eyal Zamir, a effectué aujourd'hui une visite de terrain dans la bande de Gaza en compagnie de l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, de Jared Kushner et du chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'amiral Brad Cooper », a indiqué l'armée israélienne.