Gaza: le Hamas s'attend à des négociations "plus complexes" pour la deuxième phase du plan Trump (responsable du mouvement)

AFP / le 11 octobre 2025 à 19h52

Les négociations pour la deuxième phase du plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza seront "plus complexes", a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien Hamas à l’AFP.

"La deuxième phase des négociations nécessite des discussions plus complexes et ne sera pas aussi facile que la première phase", a déclaré Hossam Badran dans une interview à l'AFP. "Il y a beaucoup de complications et de difficultés, ce qui nécessite des négociations peut-être plus longues", a-t-il ajouté. 

© Agence France-Presse


