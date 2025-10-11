Gaza: le Hamas s'attend à des négociations "plus complexes" pour la deuxième phase du plan Trump (responsable du mouvement)

Les négociations pour la deuxième phase du plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza seront "plus complexes", a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien Hamas à l’AFP.

"La deuxième phase des négociations nécessite des discussions plus complexes et ne sera pas aussi facile que la première phase", a déclaré Hossam Badran dans une interview à l'AFP. "Il y a beaucoup de complications et de difficultés, ce qui nécessite des négociations peut-être plus longues", a-t-il ajouté.

