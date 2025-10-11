L'Allemagne proche d'un accord avec les talibans, selon le ministre de l'Intérieur

Un accord entre Berlin et les talibans serait sur le point d'être conclu pour rendre « réguliers » les vols d'expulsions vers l'Afghanistan, a déclaré samedi le ministre allemand de l'Intérieur, ce qui s'inscrit dans le cadre d'un durcissement de la politique migratoire allemande.

« Les discussions sont très avancées, si bien que nous pouvons supposer que nous aurons très bientôt un accord », a déclaré Alexander Dobrindt au site d'information en ligne « The Pioneer ». « Nous voulons effectuer des renvois réguliers, et cela ne signifie pas uniquement par des vols charter, mais également par des vols commerciaux », a ajouté le ministre conservateur (CSU).

En fonction depuis mai, le chancelier Friedrich Merz a promis d'accélérer les expulsions de demandeurs d'asile afghans coupables de crimes dans le pays. Ces renvois sont controversés en raison du retour au pouvoir des talibans en août 2021, autorité que l'Allemagne ne reconnait pas.

Depuis lors, Berlin a réalisé deux vols d'expulsions d'Afghans condamnés par la justice allemande : 81 en juillet dernier et 28 à l'été 2024.

Ces vols charters étaient organisés par le Qatar, qui jouait le rôle de médiateur. Mais en septembre, le ministère fédéral de l'Intérieur avait annoncé des discussions directes avec les talibans.

Des employés du ministère ont mené à Kaboul le premier weekend d'octobre « des discussions techniques avec les responsables sur place pour organiser » ces vols d'expulsions, a ajouté Alexander Dobrindt.

Le ministre conservateur « fera tout pour que cela fonctionne », par exemple aller à Kaboul si cela est nécessaire, et veut « tenter la même chose avec la Syrie ». Après la chute du président Bachar el-Assad, l'Allemagne, comme plusieurs pays européens, avait annoncé geler les procédures de demandes d'asile de ressortissants syriens.

Le durcissement de la politique migratoire est l'un des remèdes espérés par Friedrich Merz à l'essor de l'extrême droite, au coude-à-coude avec les conservateurs dans les récents sondages.