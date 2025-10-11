Macron se rend lundi en Égypte pour soutenir la « mise en oeuvre » de l'accord entre Israël et le Hamas

Le président français Emmanuel Macron se rendra lundi en Égypte pour marquer son « soutien à la mise en œuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza » entre Israël et le Hamas, a annoncé samedi l'Élysée.

Emmanuel Macron échangera à cette occasion « avec ses partenaires sur les prochaines étapes de mise en œuvre du plan de paix », a expliqué la présidence française, sans préciser s'il s'entretiendrait avec son homologue américain Donald Trump qui prévoit aussi de se rendre en Égypte.