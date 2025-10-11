Macron se rend lundi en Égypte pour soutenir la « mise en oeuvre » de l'accord entre Israël et le Hamas

Le président français Emmanuel Macron se rendra lundi en Égypte pour marquer son « soutien à la mise en œuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza » entre Israël et le Hamas, a annoncé samedi l'Élysée.
Emmanuel Macron échangera à cette occasion « avec ses partenaires sur les prochaines étapes de mise en œuvre du plan de paix », a expliqué la présidence française, sans préciser s'il s'entretiendrait avec son homologue américain Donald Trump qui prévoit aussi de se rendre en Égypte.
Le président français Emmanuel Macron se rendra lundi en Égypte pour marquer son « soutien à la mise en œuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza » entre Israël et le Hamas, a annoncé samedi l'Élysée.
Emmanuel Macron échangera à cette occasion « avec ses partenaires sur les prochaines étapes de mise en œuvre du plan de paix », a expliqué la présidence française, sans préciser s'il s'entretiendrait avec son homologue américain Donald Trump qui prévoit aussi de se rendre en Égypte.