La Défense civile annonce que plus de 500.000 personnes sont revenues dans le nord depuis le cessez-le-feu
AFP /
le 11 octobre 2025 à 17h52
Des Palestiniens déplacés vers le sud de la bande de Gaza sur ordre d’Israël pendant la guerre empruntent une route pour regagner le nord, dans le cadre du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dans le centre de la bande de Gaza, le 11 octobre 2025. Mahmoud Issa / Reuters
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé samedi que plus de 500.000 personnes étaient revenues dans le nord du territoire palestinien depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël, la veille à 09h00 GMT.
« Plus de 500.000 personnes (...) sont arrivées à Gaza entre hier et maintenant », a déclaré Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.
L'armée israélienne a mis en garde la population de la bande de Gaza vendredi après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, indiquant que plusieurs zones du nord du territoire, ravagé par plus de deux ans de guerre, restaient dangereuses et appelant les civils à ne pas s'approcher des troupes israéliennes encore présentes dans le territoire.
