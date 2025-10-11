Le désarmement du Hamas est « hors de question », selon un responsable du mouvement
AFP /
le 11 octobre 2025 à 17h20
Une vue aérienne montre des Palestiniens marchant parmi les décombres après le retrait des forces israéliennes de la zone, dans le cadre du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, à Gaza-ville, le 11 octobre 2025. Dawoud Abu Alkas / Reuters
Le désarmement du Hamas, prévu dans le cadre du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, est « hors de question », a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien à l'AFP.
« La remise des armes proposée est hors de question et n'est pas négociable », a affirmé ce responsable sous couvert d'anonymat.
Israël et le Hamas ont conclu jeudi en Egypte un accord de cessez-le-feu, entré en vigueur vendredi, prévoyant une libération des otages retenus à Gaza dans les 72 heures contre des prisonniers détenus par Israël.
Cet accord est basé sur un plan annoncé fin septembre par Donald Trump pour mettre fin à deux ans de guerre dévastatrice dans le territoire palestinien.
La deuxième phase de ce plan en 20 points, au coeur de divergences entre Israël et le Hamas, concerne le désarmement du mouvement islamiste, l'exil de ses combattants et la poursuite du retrait par étapes d'Israël de Gaza.
Le désarmement du Hamas, prévu dans le cadre du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, est « hors de question », a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien à l'AFP.« La remise des armes proposée est hors de question et n'est pas négociable », a affirmé ce responsable sous couvert d'anonymat. Israël et le Hamas ont conclu jeudi en Egypte un accord de cessez-le-feu, entré en vigueur vendredi, prévoyant une libération des otages retenus à Gaza dans les 72 heures contre des prisonniers détenus par Israël. Cet accord est basé sur un plan annoncé fin septembre par Donald Trump pour mettre fin à deux ans de guerre dévastatrice dans le territoire palestinien.La deuxième phase de ce plan en 20 points, au coeur de divergences entre Israël...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.