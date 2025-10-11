Le désarmement du Hamas est « hors de question », selon un responsable du mouvement

Le désarmement du Hamas, prévu dans le cadre du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, est « hors de question », a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien à l'AFP.

« La remise des armes proposée est hors de question et n'est pas négociable », a affirmé ce responsable sous couvert d'anonymat.

Israël et le Hamas ont conclu jeudi en Egypte un accord de cessez-le-feu, entré en vigueur vendredi, prévoyant une libération des otages retenus à Gaza dans les 72 heures contre des prisonniers détenus par Israël.

Cet accord est basé sur un plan annoncé fin septembre par Donald Trump pour mettre fin à deux ans de guerre dévastatrice dans le territoire palestinien.

La deuxième phase de ce plan en 20 points, au coeur de divergences entre Israël et le Hamas, concerne le désarmement du mouvement islamiste, l'exil de ses combattants et la poursuite du retrait par étapes d'Israël de Gaza.