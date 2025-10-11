Sept soldats tués dans une attaque jihadiste dans le nord-est

Sept soldats nigérians ont été tués vendredi dans une attaque de jihadistes affiliés au groupe État islamique (EI) contre une base militaire dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué samedi à l’AFP deux sources militaires.

L’attaque a eu lieu dans le village de Ngamdu, à une centaine de kilomètres de Maiduguri, la capitale de l'Etat de Borno.

Des combattants de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) ont pris d’assaut la base avec des armes automatiques, des roquettes et des drones chargés d’explosifs, selon ces sources.

« Nous avons perdu sept soldats dans cette attaque bien coordonnée des terroristes de l’ISWAP », a déclaré un officier sous couvert d'anonymat. Une autre source militaire a confirmé ce bilan.

Quatre véhicules de l'armée ont aussi été détruits, selon ces sources.

L’armée nigériane a de son côté fait état de « quatre soldats tués au combat et cinq blessés », tout en affirmant avoir « neutralisé 15 terroristes » dans un communiqué publié sur X.

L’armée nigériane est régulièrement accusée de minimiser ses pertes dans le conflit qui l’oppose depuis 16 ans aux groupes jihadistes actifs dans le nord-est du pays.

L’attaque de vendredi a entraîné « la fermeture temporaire » de l’axe routier reliant Maiduguri à Damaturu, capitale de l’Etat voisin du Yobe, pour permettre aux militaires de désamorcer des explosifs posés par les assaillants, a ajouté l’armée dans son communiqué.

Depuis 2019, les forces armées nigérianes ont abandonné plusieurs petites bases pour se regrouper dans des garnisons fortifiées baptisées « super camps », censées mieux résister aux assauts jihadistes.

Mais cette stratégie est critiquée par certains experts, car elle permet aux jihadistes de se déplacer plus librement dans les zones rurales et a rendu les voyageurs plus vulnérables aux attaques et aux enlèvements.

Les attaques de l’ISWAP et de son rival Boko Haram ont connu une recrudescence ces dernières semaines, après une période d’accalmie.

L'insurrection jihadiste dans le nord-est du Nigeria, qui a fait plus de 40.000 morts et deux millions de déplacés dans cette région du pays le plus peuplé d'Afrique, s’est étendu aux pays voisins, poussant à la formation d’une coalition militaire régionale.