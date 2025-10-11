Le Qatar autorisé à construire une installation militaire sur une base aérienne américaine

Les États-Unis et le Qatar ont signé un accord pour que Doha puisse construire une installation abritant des avions de combat F-15 et des pilotes sur une base aérienne de l'Idaho, a annoncé vendredi le ministre américain de la Défense Pete Hegseth.

Cette annonce intervient peu après un décret signé par le président Trump promettant de défendre cet État du Golfe contre des attaques, dans le sillage des frappes aériennes israéliennes visant le chef du Hamas à Doha.

« Nous signons un accord portant sur la construction d'une installation de l'armée de l'air émiratie sur la base aérienne de Mountain Home dans l'Idaho » (nord-ouest), a déclaré M. Hegseth au Pentagone, aux côtés du ministre qatari de la Défense, Cheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani.

Cette installation « accueillera un contingent de F-15 qataris et de pilotes afin de renforcer notre entraînement conjoint », a-t-il souligné.

La base aérienne de Mountain Home accueille actuellement un escadron d'avions de chasse de Singapour, selon son site internet.

M. Hegseth a également remercié le Qatar pour son « rôle considérable » en tant que médiateur dans les négociations qui ont conduit à un accord entre Israël et le Hamas, ainsi que pour son aide dans la libération d'un citoyen américain en Afghanistan.

Le ministre qatari a lui salué le « partenariat solide et durable » et les « relations étroites en matière de défense » entre les deux pays.

La base aérienne d'Al Udeid au Qatar est la plus grande installation militaire de Washington au Moyen-Orient. Les relations étroites entre Trump et les dirigeants du Qatar ont suscité des interrogations, notamment en raison du cadeau offert au président américain, un Boeing 747 destiné à être utilisé comme avion présidentiel.

Bien que ce projet d'installation du Qatar dans l'Idaho ait apparemment été en préparation depuis le mandat du démocrate Joe Biden, l'accord a suscité des inquiétudes notamment de la part de Laura Loomer, figure de l'extrême droite américaine, généralement alliée de Trump.

« Je n'aurais jamais cru voir les républicains donner aux musulmans du Qatar, qui financent le terrorisme, une BASE MILITAIRE sur le sol américain afin qu'ils puissent assassiner des Américains », a-t-elle écrit sur X.

« Le Qatar n'aura pas sa propre base aux États-Unis, ni rien qui s'apparente à une base. Nous contrôlons la base existante, comme nous le faisons avec tous nos partenaires », a tenu à préciser sur le même réseau M. Hegseth, qui n'a jamais dit qu'il s'agissait d'une base militaire.