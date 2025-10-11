Menu
Trump se dit confiant que le cessez-le-feu à Gaza « tiendra »


AFP / le 11 octobre 2025 à 11h14

Le président américain Donald Trump est arrivé au centre médical militaire Walter Reed, à Bethesda (Maryland), pour rendre visite aux troupes et subir un examen médical de routine. Photo AFP/ Andrew Harnik.

Donald Trump s'est dit confiant que le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas « tiendra ».

« Je pense que ça tiendra, oui. Ils en ont tous marre de se battre », a affirmé le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, réaffirmant son intention de se rendre ce week-end en Israël, où il doit s'adresser à la Knesset et en Egypte.

Il a déclaré qu'il rencontrerait « de nombreux dirigeants » en Égypte lundi pour discuter de l'avenir de la bande de Gaza dévastée par deux années de guerre, ajoutant que la réunion se tiendrait probablement au Caire.

Il a précisé qu'il s'adresserait également au Parlement israélien lors de sa visite dans le pays plus tôt dans la journée.

Le président américain s'est encore dit confiant que le cessez-le-feu à Gaza conduirait à une paix plus large au Moyen-Orient.

« Nous avons actuellement quelques petits points chauds, mais ils sont très petits... Ils seront très faciles à éteindre. Ces incendies seront très rapidement maîtrisés », a-t-il ajouté.

