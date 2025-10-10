Von der Leyen abordera les soupçons d'espionnage par Budapest avec son commissaire hongrois

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, abordera les accusations d'espionnage de la Hongrie au sein des institutions européennes directement avec son commissaire hongrois Oliver Varhelyi, a indiqué son équipe vendredi. Cet échange aura lieu « dès que possible », a affirmé la porte-parole de l'exécutif européen, Paula Pinho lors d'une conférence de presse.

Selon une enquête publiée par plusieurs médias européens, la Hongrie de Viktor Orban a tenté d'exercer des pressions sur ses ressortissants travaillant au sein des institutions européennes pour y organiser des opérations d'espionnage entre 2012 et 2018. Budapest a rejeté ces affirmations, y voyant une « campagne de diffamation ».

Le rôle du commissaire Oliver Varhelyi est particulièrement scruté dans cette affaire. Et pour cause: ce responsable dirigeait la représentation hongroise à Bruxelles à l'époque des faits. « Il est évident que la présidente von der Leyen a l'intention d'aborder cette question et d'en discuter directement avec le commissaire Varhelyi », a affirmé sa porte-parole.

L'exécutif européen avait déjà annoncé jeudi qu'un « groupe interne » serait mis sur pied pour « examiner » ces allégations.

L'ONG Transparency International a toutefois appelé le Parlement européen à mener sa propre enquête, qualifiant ces accusations de « scandaleuses ».