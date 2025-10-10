Menu
L'armée américaine confirme qu'Israël a achevé la première phase du retrait, annonce Witkoff


AFP / le 10 octobre 2025 à 15h29

Des tanks de l'armée israélienne près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, le 10 octobre 2025. Photo AFP / JACK GUEZ

L'armée américaine a confirmé vendredi que les forces israéliennes avaient réalisé la première phase de leur retrait de Gaza, conformément à l'accord de cessez-le feu entre Israël et le Hamas. 

Le commandement central de l'armée américaine « a confirmé que les forces armées israéliennes avaient achevé leur retrait sur la +ligne jaune+ à 12h00 heure locale », a indiqué sur X l'émissaire américain Steve Witkoff. « La période de 72 heures pour la libération des otages (israéliens dans la bande de Gaza, ndlr) a commencé ».

