L'armée turque se tient prête à « assumer toute mission » à Gaza

Les forces armées turques se tiennent « prêtes à assumer toute mission qui leur sera assignée » dans le cadre d'un maintien de la paix à Gaza, a annoncé vendredi une source au ministère de la Défense.

« Nos forces armées turques, expérimentées dans l'établissement et le maintien de la paix, sont prêtes à assumer toute tâche qui leur sera confiée », a déclaré ce responsable à la presse en réponse à une question.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé jeudi que son pays souhaite participer à tout mécanisme chargé de la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a également précisé la nuit dernière à Paris qu'une « équipe composée des Etats-Unis, de l'Egypte, de la Turquie et du Qatar jouerait un rôle de facilitateur, chargé de veiller à l'application des détails de l'accord et en discuterait avec les deux parties », Israël et le mouvement palestinien du Hamas.

M.Fidan a précisé que ces pays mentionnés joueraient le rôle de « médiateurs ».