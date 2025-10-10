Kim Jong Un accueille ses alliés chinois et russes pour des célébrations à Pyongyang

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rencontré jeudi le Premier ministre chinois Li Qiang et l'ex-président russe Dmitri Medvedev en marge des célébrations du 80e anniversaire du parti communiste au pouvoir, ont annoncé vendredi les médias d'Etat nord-coréens. Il a notamment salué les efforts de Pékin pour maintenir des « relations d'amitié et de coopération » entre les deux pays, a rapporté l'agence nord-coréenne KCNA.

La Chine est le plus proche allié de la Corée du Nord, malgré des tensions entre les deux pays au sujet du programme nucléaire de Pyongyang. Li Qiang a souligné que « le maintien, le renforcement et le développement des relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre les deux pays sont une politique inébranlable de la Chine », selon l'agence chinoise Xinhua.

La Corée du Nord a organisé jeudi des spectacles patriotiques au stade du Premier-Mai de Pyongyang pour le 80 ans du Parti communiste. Kim Jong Un a prononcé à cette occasion un discours en présence notamment du vice-président du Conseil de sécurité de Russie Dmitri Medvedev et du chef du Parti communiste vietnamien, To Lam. Des enfants leur ont offert des fleurs, d'après les images des médias d'Etat.

Dans une déclaration commune de Moscou et Pyongyang publiée jeudi par l'agence KCNA, le parti au pouvoir en Russie a déclaré qu'il « exprimait son soutien sans faille aux mesures prises » par la Corée du Nord « pour renforcer les capacités de défense du pays ». Les deux pays ont resserré leurs liens depuis le début de la guerre en Ukraine, où Pyongyang a envoyé des milliers de soldats combattre aux côtés des forces russes. Kim Jong Un a par ailleurs assisté le 3 septembre, aux côtés des présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine, à une gigantesque parade militaire célébrant à Pékin la victoire contre le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans.

Pyongyang devrait organiser vendredi à son tour un grand défilé militaire - initialement attendu la veille - et y présenter ses armes de dernière génération, notamment des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), selon des observateurs.

Ces différentes cérémonies offrent l'occasion de mettre en valeur la « consolidation stratégique de l'axe Chine-Corée du Nord-Russie », estime Seong-Hyon Lee, chercheur au Centre asiatique de l'université Harvard. « D'un point de vue plus stratégique, M. Kim démontre sa valeur en tant que partenaire », indique-t-il à l'AFP.