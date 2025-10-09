L'Algérie se qualifie pour la Coupe du monde 2026

L'Algérie s'est qualifiée jeudi pour la Coupe du monde 2026 de football après avoir battu la Somalie (3-0) à Oran, la grande métropole de l'ouest algérien.

L'Algérie, qui ne peut plus être rejointe en tête du groupe G, l'a emporté grâce à un doublé de Mohamed Amoura et un but de Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs. Ce sera la cinquième participation de l'Algérie après 1982, 1986, 2010 et 2014.