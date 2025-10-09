L'Algérie se qualifie pour la Coupe du monde 2026

L'Algérie s'est qualifiée jeudi pour la Coupe du monde 2026 de football après avoir battu la Somalie (3-0) à Oran, la grande métropole de l'ouest algérien.
L'Algérie, qui ne peut plus être rejointe en tête du groupe G, l'a emporté grâce à un doublé de Mohamed Amoura et un but de Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs. Ce sera la cinquième participation de l'Algérie après 1982, 1986, 2010 et 2014.
L'Algérie s'est qualifiée jeudi pour la Coupe du monde 2026 de football après avoir battu la Somalie (3-0) à Oran, la grande métropole de l'ouest algérien.
L'Algérie, qui ne peut plus être rejointe en tête du groupe G, l'a emporté grâce à un doublé de Mohamed Amoura et un but de Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs. Ce sera la cinquième participation de l'Algérie après 1982, 1986, 2010 et 2014.