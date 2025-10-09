L'Égypte appelle Israël à « la désescalade ou à cesser le feu » jusqu'à la signature de l'accord

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé jeudi Israël à « la désescalade ou à cesser le feu » jusqu'à la signature de l'accord pour ne pas compromettre son « esprit ».

« Il est peut-être important que nous fassions également un effort pour convaincre les Israéliens d'une désescalade ou de cesser le feu en attendant la signature de l'accord que nous avons atteint », a déclaré le chef d'État égyptien lors d'une rencontre au Caire avec l'envoyé américain Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump.

Asem Alnabih, porte-parole de la municipalité de Gaza, déclare que « la réalité sur le terrain n’a pas changé » malgré les informations faisant état de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, dans des propos rapportés par Al Jazeera.

« Par conséquent, les félicitations et les célébrations ne sont peut-être pas la meilleure chose à faire pour le moment, surtout que du sang continue d’être versé à Gaza », a écrit Alnabih dans un post sur les réseaux sociaux, exhortant les habitants de l'enclave palestinienne à reporter toute festivité.

Des survols d’avions de guerre israéliens ont également été rapportés par les correspondants locaux du média panarabe, indiquant que ceux-ci sont passés dans le ciel de Gaza à une « altitude dangereusement basse », « provoquant des cris de panique » chez les habitants.

Selon l'agence officielle d'informations palestinienne Wafa, au moins sept Palestiniens ont été tués à Gaza ce jeudi depuis minuit, malgré les annonces entourant l'imminence d'un cessez-le-feu.

Dix autres Palestiniens sont morts des suites de blessures subies avant lors des jours précédents ou ont été retrouvés sous les décombres, a ajouté Wafa.

Par ailleurs, plusieurs médias ont fait état de frappes israéliennes sur Gaza-ville ou encore de tirs d'artillerie contre des Gazaouis tentant de retourner vers le nord de l'enclave.