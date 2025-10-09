Trump déclare que les otages de Gaza devraient être libérés « lundi ou mardi »

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les otages israéliens de Gaza devraient être libérés « lundi ou mardi » et qu'il espérait assister à une cérémonie de signature de l'accord de cessez-le-feu en Égypte.

M. Trump a ouvert à la presse une réunion de son cabinet à la Maison-Blanche en discutant de l'accord conclu mercredi selon lequel les otages détenus par le Hamas doivent être libérés dans le cadre de la première phase d'un plan plus large pour Gaza.

Le Hamas devrait libérer les 20 otages encore en vie 72 heures après le début du cessez-le-feu. « Nous récupérerons les otages mardi, lundi ou mardi, et ce sera un jour de joie », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'il allait essayer de se rendre sur place pour assister à une cérémonie de signature en Égypte. La Maison Blanche s'est empressée de régler les détails de ce voyage organisé à la hâte.

Le chef de l'État américain a aussi déclaré que, dans le cadre de ce plan, Gaza allait être « lentement reconstruite », faisant référence aux projets de reconstruction de l'enclave palestinienne, sans donner plus de détails.

Bien que des questions subsistent quant à l'avenir à long terme de la région, M. Trump a conclu en déclarant qu'il espérait que cela conduirait à « une paix éternelle ».