Trump se rendra en Égypte la semaine prochaine, selon son émissaire Steve Witkoff


AFP / le 09 octobre 2025 à 19h19

Le président américain Donald Trump (au centre) et le secrétaire d'État Marco Rubio (à gauche) écoutent le secrétaire à la Défense Pete Hegseth s'exprimer lors d'une réunion du cabinet dans la salle du cabinet de la Maison-Blanche à Washington, DC, le 9 octobre 2025. Photo Jim Watson/AFP

L'envoyé américain Steve Witkoff a déclaré que le président Donald Trump devrait se rendre en Égypte la semaine prochaine, après que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi lui ait adressé une invitation suite à la signature d’un accord concernant Gaza.

« Le président est vraiment ravi à l'idée de venir en Égypte, et il est prévu qu'il vienne la semaine prochaine », a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec Sissi, dont une vidéo a été publiée par la présidence égyptienne.

Depuis Washington, Donald Trump a dit qu'il « essaiera » d'aller en Egypte pour la signature de l'accord sur Gaza.

L'envoyé américain Steve Witkoff a déclaré que le président Donald Trump devrait se rendre en Égypte la semaine prochaine, après que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi lui ait adressé une invitation suite à la signature d’un accord concernant Gaza.

« Le président est vraiment ravi à l'idée de venir en Égypte, et il est prévu qu'il vienne la semaine prochaine », a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec Sissi, dont une vidéo a été publiée par la présidence égyptienne.

Depuis Washington, Donald Trump a dit qu'il « essaiera » d'aller en Egypte pour la signature de l'accord sur Gaza.

