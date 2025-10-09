Menu
Dernières Infos

Sissi dit à Trump qu'il « mérite le prix Nobel de la Paix » lors d'un appel téléphonique


AFP / le 09 octobre 2025 à 19h14

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi (à droite) rencontrant l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et son gendre Jared Kushner et l'ambassadeur américain en Égypte, Herro Mustafa Garg, au Caire. Photo Présidence égyptienne/AFP

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump qu'il « mérite le prix Nobel de la Paix », pour ses efforts menant à la conclusion d'un accord pour un cessez-le-feu à Gaza.

Le chef d'Etat égyptien a également convié Trump à « participer à la cérémonie qui se tiendra en Egypte pour célébrer l'accord pour un cessez-le-feu sur Gaza, dont seule la première phase a été approuvée lors des négociations dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh.

Dans un communiqué, la présidence égyptienne indique que Sissi « a souligné la nécessité d’avancer vers la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza dans toutes ses étapes ».

