Sissi dit à Trump qu'il « mérite le prix Nobel de la Paix » lors d'un appel téléphonique

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump qu'il « mérite le prix Nobel de la Paix », pour ses efforts menant à la conclusion d'un accord pour un cessez-le-feu à Gaza.

Le chef d'Etat égyptien a également convié Trump à « participer à la cérémonie qui se tiendra en Egypte pour célébrer l'accord pour un cessez-le-feu sur Gaza, dont seule la première phase a été approuvée lors des négociations dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh.

Dans un communiqué, la présidence égyptienne indique que Sissi « a souligné la nécessité d’avancer vers la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza dans toutes ses étapes ».