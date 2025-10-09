La colonisation en Cisjordanie est « une menace existentielle pour l'État de Palestine », dénonce Macron
AFP /
le 09 octobre 2025 à 19h00
Le président français Emmanuel Macron, aux côtés du ministre français sortant de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot (à gauche) et du ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud (à droite), s'exprime lors d'une réunion ministérielle sur la mise en œuvre du plan de paix au Moyen-Orient au Quai d'Orsay, ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, à Paris, le 9 octobre 2025. Photo Thomas Samson/AFP
L'accélération de la colonisation en Cisjordanie « constitue une menace existentielle pour un État de Palestine », a affirmé jeudi le président français Emmanuel Macron, alors que le Hamas et Israël ont accepté un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages.
« Elle est non seulement inacceptable et contraire au droit international. Elle alimente les tensions, la violence, l'instabilité et, de fait, elle vient d'abord contredire le plan américain et notre ambition collective d'une région en paix », a déclaré le président français, qui présidait à Paris une conférence de ministres des Affaires étrangères européens et arabes sur l'avenir de Gaza pour « accompagner l’initiative américaine ».
M. Macron a également annoncé le lancement d’une «coalition d’urgence pour la viabilité de l’Autorité palestinienne », en coopération avec l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Arabie Saoudite et d’autres pays.
Le chef de l’État français a aussi affirmé que la France était « prête à jouer un rôle » dans la force internationale de stabilisation à Gaza, sans en préciser les contours.
