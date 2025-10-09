Plus de 150 camions partis d'Egypte en direction de Gaza, selon le Croissant-Rouge égyptien

Plus de 150 camions ont traversé jeudi la frontière égyptienne en direction de Gaza, ont déclaré à l'AFP deux sources du Croissant-Rouge égyptien, après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

« 153 camions d'aide humanitaire ont été acheminés par la route secondaire du poste de Rafah en direction du point de passage de Kerem Abou Salem pour être livrés à la bande de Gaza », a déclaré l'une des deux sources. Parmi eux figurent 80 camions affrétés par l'ONU, 17 par le Croissant-Rouge égyptien, 21 par le Qatar et 30 par l'Egypte.