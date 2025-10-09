Menu
Dernières Infos - Gaza

La Turquie participera à la surveillance de l'application de l'accord de cessez-le-feu


AFP / le 09 octobre 2025 à 16h44

Cette photo prise et diffusée par le service de presse de la présidence turque le 7 octobre 2025 montre le président turc Recep Tayyip Erdogan prenant des notes lors du 12e sommet de l'Organisation des États turcophones (OTS) à Gabala, en Azerbaïdjan. Photo Mustafa Kamaci / Bureau de presse de la présidence turque / AFP

La Turquie veut participer à un groupe de travail chargé de veiller à la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, a déclaré jeudi son président, Recep Tayyip Erdogan.

« Nous souhaitons que la Turquie participe au groupe de travail qui surveillera la mise en œuvre de l'accord sur le terrain », a indiqué le président turc, dont une délégation est présente en Egypte où se négocie le cessez-le-feu avec Israël.

Le chef de l'Etat a également souligné la volonté de la Turquie à prendre part « avec la communauté internationale aux efforts de reconstruction de infrastructures » du territoire palestinien de Gaza.

« Pour permettre à Gaza de se relever, nous soutiendrons les efforts de reconstruction aux côtés de la communauté internationale », a-t-il déclaré, s'exprimant à l'occasion de l'ouverture de l'année universitaire.

Par ailleurs, « il est crucial d'apporter d'urgence une aide humanitaire complète à Gaza, d'échanger les otages et les prisonniers, et qu'Israël cesse immédiatement ses attaques », a-t-il insisté.

