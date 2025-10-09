Israël dit que « la version finale de la première phase » du plan Trump est signée

La « version finale de la première phase » du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza a été signée jeudi matin par toutes les parties concernées, a déclaré Shosh Bedrosian, porte-parole du bureau du Premier ministre israélien.

« La version finale de la première phase a été signée ce matin en Egypte par toutes les parties en vue de la libération tous les otages » retenus à Gaza par le Hamas ou d'autres groupes palestiniens, a déclaré Mme Bedrosian dans un point de presse en ligne.

L'accord doit encore être validé par le cabinet de sécurité israélien, un organe ministériel de décision restreint, lors d'une réunion prévue à 14h00 GMT, a ajouté Mme Bedrosian, précisant qu'un cessez-le-feu entrerait en vigueur dans les 24 heures suivant cette approbation.

Le gouvernement israélien au complet doit ensuite se réunir à 15h00 GMT pour se faire présenter les détails de l'accord par M. Netanyahu. Il doit aussi se prononcer sur l'accord, mais son vote sur le sujet n'est qu'une formalité après celui du cabinet de sécurité, a précisé à l'AFP un porte-parole du gouvernement.

« La première phase est maintenant très claire : tous nos otages, vivants et décédés, seront libérés [au plus tard] 72 heures [après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu], ce qui nous amène à lundi », a dit Mme Bedrosian.

Dans les 24 heures suivant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'armée israélienne se retirera de zones où elle est déployée, mais gardera le contrôle de 53% du territoire de la bande de Gaza, a également indiqué la porte-parole.



