La tombe de Robert Badinter, artisan de l'abolition de la peine de mort, dégradée

La tombe de Robert Badinter, qui doit entrer jeudi au Panthéon pour avoir oeuvré à l'abolition de la peine de mort en France, a été dégradée au cimetière parisien de Bagneux, a annoncé la mairie, le président Macron dénonçant aussitôt « ceux qui ont voulu souiller » sa mémoire.

La municipalité a évoqué la présence sur la sépulture de l'ancien ministre de « tags qui insultent ses engagements contre la peine de mort et pour la dépénalisation de l'homosexualité ».

« La tombe de Robert Badinter a été profanée. Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire. Ce soir, il entrera au Panthéon, demeure éternelle de la conscience et de la justice », a écrit sur X Emmanuel Macron. « La République est toujours plus forte que la haine », a-t-il ajouté.