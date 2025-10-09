Sissi salue un accord « historique » qui « tourne la page de la guerre »

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a salué jeudi l'annonce de l'accord entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu à Gaza, le qualifiant d' »historique ».

Cet accord « tourne la page de la guerre » et « ouvre une porte d'espoir pour les peuples de la région vers un avenir fondé sur la justice et la stabilité », a-t-il écrit sur sa page Facebook.