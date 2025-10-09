Menu
Dernières Infos

L'Egypte salue un "moment crucial" après l'annonce de l'accord sur Gaza

AFP / le 09 octobre 2025 à 11h55

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a salué jeudi un "moment crucial" après l'annonce d'un accord sur un cessez-le-feu à Gaza.

C'est "un moment crucial dans la guerre à Gaza", a déclaré Badr Abdelatty dans un communiqué précisant que le chef de la diplomatie égyptienne se rend jeudi à Paris pour une réunion ministérielle afin de "discuter des dispositions concernant la situation" dans le territoire palestinien ravagé par plus de deux ans de guerre.

