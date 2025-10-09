Trump a écrit au Premier ministre thaïlandais pour la résolution du conflit frontalier avec le Cambodge

Le président américain Donald Trump a « exprimé son souhait » de voir la Thaïlande et le Cambodge résoudre leur conflit frontalier, a annoncé jeudi le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul.

« Le président Trump m'a envoyé une lettre, dans laquelle il exprime son souhait de voir la Thaïlande et le Cambodge négocier pour trouver une solution au conflit », a déclaré Anutin Charnvirakul, aux journalistes jeudi à Bangkok. « Je lui répondrai en lui faisant part de notre point de vue (...) et si le Cambodge le partage, la Thaïlande est prête à suivre le processus », a-t-il poursuivi. La Thaïlande est prête à négocier avec le Cambodge, a-t-il ajouté, à condition qu'il retire ses armes lourdes des zones frontalières, démine ces territoires, sévisse davantage contre les réseaux d'escroqueries en ligne et déplace ses ressortissants hors des zones frontalières revendiquées par la Thaïlande.

Les deux voisins d'Asie du Sud-Est se sont affrontés durant cinq jours en juillet lors de combats menés par leurs troupes au sol, leur artillerie et aviation qui ont fait au moins 43 morts et provoqué l'évacuation de plus de 300.000 civils. Leur différend concernant le tracé de certaines parties de leur frontière remonte à plus d'un siècle. Les combats de juillet avaient été déclenchés par les affirmations de la Thaïlande selon lesquelles le Cambodge avait posé des mines qui avaient blessé ses soldats.

Ils ont conclu un accord de cessez-le-feu le 29 juillet, à la suite d'une intervention de Donald Trump, qui réclame le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la résolution de huit conflits, dont celui-ci. Mais les deux parties s'accusent depuis de violations de la trêve.

Le Premier ministre du Cambodge avait annoncé en août soutenir la candidature de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix, louant sa « diplomatie visionnaire et innovante ».



