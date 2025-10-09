Les factions armées à Gaza affirment leur « unité » face à l'accord entre Israël et le Hamas

Les Comités de résistance populaire, une coalition informelle de factions armées à Gaza, ont affirmé leur « unité » face à l'accord sur l'échange d'otages et le cessez-le-feu dans l'enclave.

« La position et la réponse unifiées des factions de la résistance — refusant de céder à l'équation du génocide ou de la capitulation — ont contrecarré tous les plans de l'ennemi sioniste », ont déclaré les comités dans un communiqué. « Malgré l'énormité des crimes, l'ampleur des destructions et la catastrophe humanitaire, l'ennemi et ses soutiens n'ont pas réussi à déraciner notre peuple ni à le chasser de ses terres. »

Le mouvement du Jihad islamique a de son côté publié un communiqué sur Telegram affirmant que ce sont les combattants qui ont donné à la délégation du Hamas à l'étranger le pouvoir de négocier. « Le cessez-le-feu et l'accord d'échange de prisonniers avec l'ennemi sioniste n'étaient pas un cadeau de qui que ce soit », peut-on lire dans le communiqué. « Bien que nous ne nions pas le rôle des efforts arabes et internationaux, nous affirmons que ce sont les immenses sacrifices de notre peuple palestinien et le courage et la bravoure de nos combattants sur le champ de bataille — qui ont affronté les forces ennemies avec un courage sans précédent — qui ont permis à la résistance de se présenter comme une partie égale et puissante à la table des négociations. »

Une déclaration d'Abderrahmane Chadid, haut responsable du Hamas, relayée par Drop Site News, conclut par une allusion au refus du groupe de déposer les armes. « Notre peuple n'oubliera pas les crimes de génocide commis par l'occupant contre les enfants, les femmes et les personnes âgées », a-t-il déclaré, « et la résistance et ses armes resteront le moyen de se libérer de l'occupation ».

Le Hamas aurait mené d'importantes consultations avec les différentes factions armées de Gaza pendant le processus de négociation du cessez-le-feu, d'autant plus que le groupe subissait une pression considérable de la part de la population de Gaza pour trouver une issue à la guerre.