Le comité Nobel a eu sa dernière réunion lundi

Le comité Nobel norvégien, qui attribue le prix de la paix éponyme, a eu sa dernière réunion lundi, a indiqué l'Institut Nobel jeudi, à la veille de l'annonce du lauréat 2025.

Sous la pression de Donald Trump qui lorgne ouvertement le prix Nobel de la paix, Israël et Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages, étape majeure pour mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien.

« La dernière réunion du comité Nobel a eu lieu lundi », a déclaré à l'AFP Erik Aasheim, porte-parole de l'Institut Nobel norvégien. Composé de cinq membres, le comité Nobel prend généralement sa décision plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant l'annonce officielle, et se réunit une dernière fois dans la dernière ligne droite avant ladite annonce pour peaufiner ses attendus. « Les dernières briques ont été mises en place lundi mais on ne dit jamais quand le comité Nobel prend sa décision », a ajouté M. Aasheim.

Aucune nouvelle réunion du comité n'est prévue avant la révélation du nom du lauréat vendredi à 11H00 (09H00 GMT), a-t-il précisé. « Il y aura un lauréat cette année », a-t-il dit, alors que certains experts spéculent sur la possibilité que le comité Nobel, en raison de la situation géopolitique dégradée, s'abstienne d'attribuer un prix.

Revendiquant un rôle dans la résolution de multiples conflits, Donald Trump martèle, depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, qu'il « mérite » le Nobel. Ne pas le lui donner serait une « insulte » contre les Etats-Unis, a-t-il lancé récemment.

Cette année, 338 individus et organisations ont été proposés pour le Nobel de la paix qui avait récompensé en 2025 Nihon Hidankyo, un groupe de survivants des bombardements de Hiroshima et Nagasaki, en croisade contre l'arme nucléaire.



