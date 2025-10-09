Menu
Dernières Infos - Israël

Le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich dit qu'il ne votera pas en faveur de l'accord sur Gaza


AFP / le 09 octobre 2025 à 10h39

Des personnes réagissent à Hostage Square à Tel Aviv le 9 octobre 2025, après l'annonce d'un nouvel accord de cessez-le-feu à Gaza. Photo AFP/MAYA LEVIN

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, partenaire clef de la majorité du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'il voterait contre un accord de cessez-le-feu avec le Hamas prévoyant la libération des otages retenus à Gaza et celle de prisonniers palestiniens.

« Il y a une peur immense des conséquences [impliquées par le fait de] vider les prisons et de la remise en liberté de la prochaine génération de dirigeants terroristes (...) », a écrit le ministre d'extrême droite sur X. « Ne serait-ce que pour cette raison, nous ne pouvons pas participer à des célébrations à court terme ni voter en faveur de cet accord. »



