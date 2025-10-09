Pour les Kurdes de Damas, le régime a changé, mais la peur est restée

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google « J’aimerais qu’il soit le président de toute la Syrie. » Rouge à lèvres et cigarette au bec, Fatmé a le regard amoureux lorsqu’elle évoque son « président à elle ». La visite de Mazloum Abdi, mardi 7 octobre au palais présidentiel, a fait le bonheur des habitants de Zarova. Dans ce quartier kurde de la banlieue damascène, le leader est considéré comme un petit père protecteur, veillant de loin. Et un dernier espoir – le seul capable de porter la voix de son peuple et de défendre les droits de la communauté à Damas. « Il en faut bien un », s’amuse Abou Ali, le sourire aux lèvres, devant son étalage de fruits et légumes. Au-delà de la symbolique, la rencontre au sommet entre le leader kurde et le président par intérim, Ahmad el-Chareh a permis d’endiguer un énième dérapage armé à Alep, lundi, entre les forces kurdes et le nouveau pouvoir...

« J’aimerais qu’il soit le président de toute la Syrie. » Rouge à lèvres et cigarette au bec, Fatmé a le regard amoureux lorsqu’elle évoque son « président à elle ». La visite de Mazloum Abdi, mardi 7 octobre au palais présidentiel, a fait le bonheur des habitants de Zarova. Dans ce quartier kurde de la banlieue damascène, le leader est considéré comme un petit père protecteur, veillant de loin. Et un dernier espoir – le seul capable de porter la voix de son peuple et de défendre les droits de la communauté à Damas. « Il en faut bien un », s’amuse Abou Ali, le sourire aux lèvres, devant son étalage de fruits et légumes. Au-delà de la symbolique, la rencontre au sommet entre le leader kurde et le président par intérim, Ahmad el-Chareh a permis d’endiguer un énième dérapage armé à Alep, lundi,...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte