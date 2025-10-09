Menu
Moyen-Orient - Reportage

Pour les Kurdes de Damas, le régime a changé, mais la peur est restée

La visite mardi du leader kurde, Mazloum Abdi, a ravivé les espoirs de paix dans le quartier isolé de Zarova.

Par Stéphanie KHOURI, le 09 octobre 2025 à 00h00

Wadi el-Masharih, ou Zarova, dans la banlieue damascène, où vit une majorité d'habitants Kurdes. Photo Hasan Belal pour L'Orient-Le Jour

« J’aimerais qu’il soit le président de toute la Syrie. » Rouge à lèvres et cigarette au bec, Fatmé a le regard amoureux lorsqu’elle évoque son « président à elle ». La visite de Mazloum Abdi, mardi 7 octobre au palais présidentiel, a fait le bonheur des habitants de Zarova. Dans ce quartier kurde de la banlieue damascène, le leader est considéré comme un petit père protecteur, veillant de loin. Et un dernier espoir – le seul capable de porter la voix de son peuple et de défendre les droits de la communauté à Damas. « Il en faut bien un », s’amuse Abou Ali, le sourire aux lèvres, devant son étalage de fruits et légumes. Au-delà de la symbolique, la rencontre au sommet entre le leader kurde et le président par intérim, Ahmad el-Chareh a permis d’endiguer un énième dérapage armé à Alep, lundi, entre les forces kurdes et le nouveau pouvoir...
