Poutine arrivé au Tadjikistan pour une visite de trois jours

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé mercredi au Tadjikistan, pays d'Asie centrale allié de Moscou, pour une visite de trois jours au cours de laquelle il s'entretiendra notamment avec les dirigeants de cette région où l'influence russe est contestée.

M. Poutine a été accueilli à son arrivée à Douchanbé par le dirigeant tadjik Emomali Rakhmon, selon des images retransmises par la télévision russe. Le président est notamment accompagné pour cette visite par son ministre de la Défense, Andreï Belooussov, qui a visité mercredi une base militaire russe au Tadjikistan.

Le sommet entre Vladimir Poutine et les cinq dirigeants des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale doit se tenir jeudi après-midi.

M. Poutine s'entretiendra aussi jeudi avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, a indiqué aux agences de presse russes le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, alors que les relations entre Moscou et Bakou traversent une période de tensions depuis plusieurs mois.

La Russie tente de maintenir sa présence en Asie centrale, région qu'elle considère comme sa zone d'influence prioritaire, via notamment des accords énergétiques, dont des livraisons de gaz et la construction de centrales nucléaires.

Son influence y est contestée par celle, grandissante, de la Chine, avec laquelle Moscou nie pour autant toute tension, et par des tentatives de rapprochement de l'Union européenne.

Deux sommets ont été organisés cette année dans la région, avec l'Union européenne en avril, puis la Chine en juin, mais aussi la Turquie l'an passé.