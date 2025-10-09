Les chrétiens d’Orient face au défi de la coexistence et du désengagement

On parle souvent des chrétiens d’Orient comme s’il s’agissait d’une espèce en voie de disparition. Comment en sommes-nous arrivés là ? Quel avenir espérer ?

Afin de nous permettre d’y voir plus clair, Fadi Comair et Carine Marret viennent de publier deux ouvrages édifiants sur le sujet.

Carine Marret : Du soutien inconditionnel de la France à son désengagement

Dans Les Chrétiens d’Orient et la France. Mille ans d’une passion tourmentée (Balland), Carine Marret se penche sur la destinée de ces « frères lointains » trop souvent réduits à un statut de victime, mais qui sont d’abord les grands témoins de la Résurrection, les premiers messagers de la Bonne nouvelle. Son livre aborde la formation des Églises orientales jusqu’à la veille des Croisades marquant l’apparition de la France au Levant, et les relations de Paris avec chacune d’elles depuis la Renaissance. Le constat est alarmant : la présence chrétienne, vieille de 2 000 ans, « a été quasiment éradiquée sans que l’Occident daigne tendre la main ».

« L’Orient est terre de pèlerinage, car c’est là que le christianisme est né ». L’appel est alors lancé il y a mille ans pour délivrer le tombeau du Christ et protéger les chrétiens des persécutions. La création des États latins donne lieu à une coexistence engendrant des relations fortes mais aussi des tensions. Ensuite, les « capitulations », accords commerciaux négociés entre François Ier et Soliman le Magnifique, confèrent à la France un statut privilégié auprès de l’Empire ottoman, comprenant la protection des sujets français, puis des sujets catholiques et plus largement des chrétiens. Malgré ces liens séculaires, l’abandon de la Cilicie en 1921 va marquer un tournant. Non seulement l’armée quitte précipitamment les lieux, sans égard pour les populations chrétiennes, mais des discours politiques et des articles cherchent à minimiser, voire à nier les massacres perpétrés par les troupes de Mustafa Kemal. Lors de la guerre du Liban, une sémantique similaire refait surface, imposant une grille de lecture fortement biaisée. Et lors des révolutions arabes, la diplomatie française soutient par ricochet certains groupes islamistes rebaptisés « rebelles », souvent sans distinguer les opposants au régime des djihadistes, et toujours au détriment des minorités…

Fadi Comair : Les chrétiens du Liban, de véritables passeurs

Dans Les Chrétiens d’Orient. Le Liban et les maronites : un destin de coexistence (L’Harmattan), Fadi Comair commence par évoquer sa propre expérience de chrétien, puis son cheminement spirituel. Après avoir évoqué la visite du pape François en Irak, il aborde la tragique marginalisation des chrétiens d’Orient, confrontés à toutes sortes de menaces, dont celle de Daesh, avant de se pencher sur les questions de communautarisme et de vivre-ensemble, ainsi que sur la place que peuvent occuper les chrétiens d’Orient dans le nouveau monde arabe. S’ensuit une partie plus historique où l’auteur passe en revue les massacres au XXe et XXIe siècles, et l’histoire des maronites de Saint Maron à la guerre du Liban qui aura connu une farouche résistance chrétienne. L’auteur s’interroge ensuite sur les défis auxquels les maronites doivent faire face aujourd’hui, dont les luttes intestines qui les affaiblissent et profitent à leurs adversaires. Pour sortir de l’impasse, l’auteur préconise d’adopter la neutralité positive, vante avec clairvoyance les vertus du vivre-ensemble et propose une charte du droit au retour des chrétiens d’Orient…

En refermant ce livre, on mesure mieux le rôle de « passeurs » que les chrétiens du Moyen-Orient sont encore appelés à jouer, en dépit des vents contraires, afin que le « message » de coexistence voulu par le pape Jean-Paul II s’applique non seulement au Liban, mais aussi à la région tout entière.

Fadi Comair et Carine Marret au festival

Les chrétiens d’Orient, table ronde avec Vincent Gelot et Alexandre Najjar, samedi 25 octobre à 16h30, ESA (Amphithéâtre Fattal).