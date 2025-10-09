Dans le cadre de la 3e édition du festival Beyrouth Livres, organisé par l’Institut français du Liban, l’Agenda Culturel propose l’Itinéraire littéraire, à la découverte du quartier Mar Mikhael. De la galerie Tanit à Souk el Tayeb, en passant par Internazionale, Kenshō, Caffeine coffee roaster, Zenobie, Baron et Fizz Café, vous déambulerez dans ce quartier animé de Beyrouth.

À chaque étape, vous aurez l’occasion de rencontrer des auteurs et autrices pour une séance de dédicace de leurs ouvrages, et un échange spontané.

Le jeudi 23 octobre, de 16h30 à 19h, marquez vos calendriers et venez retrouver Alexandre Najjar, Antoine Boulad, Antoine Daher, Armand Phares, Arthur Sarradin, Azzam Mona, Bruno Tabbal, Carole Awit, Chedly Atallah, Christel Fahd, Christiane Dagher, Christine Babikian, Christine Najjar Hayek, Dea Liane, Dima de Clerck, Dr Naji Karam, Elie Hayek, Fidaa H, Georges Haddad, Georgia Makhlouf, Hala Moughanie, Hala Waked, Hemley Boum, Hyam Samaha Kahi, Ibrahim Gemayel, Imad Badreddine, Jihane Farhat, Joëlle Khoury, Kaouther Adimi, Laure Ibrahim, Marguerite el-Asmar Bou Aoun, Marcellin Noun, Marwan Chahine, Mishka Mojabber Mourani, Nicolas Mathieu, Nicole Chikhani, Nour Haidar, Nour Zein, Océane Descèdres, Paule Hage, Ramzi Salamé, Randa el-Kadi Imad, Randa Soubaih, Raphaël Ruffier-Fossoul, Rita F. Hayek, Rony Mecattaf, Sabyl Ghoussoub, Sana Richa Choucair, Thomas Porcher, Thilda Moubayed Herbillon, Yara el-Ghadban, Zeina Nacouzi Akiki.