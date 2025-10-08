Fin du séjour estival du patriarche Raï à Dimane

Le patriarche maronite, Béchara Boutros Raï, a conclu son séjour à la résidence de Dimane, siège estival du patriarcat au Liban-Nord, rapporte mercredi l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Mgr Raï a participé à une messe célébrée par l’archevêque Elias Nassar dans la chapelle Mar Elias du sanctuaire, puis en début d’après-midi, il a regagné le patriarcat de Bkerké, au nord de Beyrouth.

Situé à 100 km de Beyrouth et à 34 km de Tripoli, l’altitude du village de Dimane est de 1400 m sur les hauteurs de la vallée de la Kadisha, un coin très pittoresque du Nord. La résidence d’été du patriarcat maronite se trouvait auparavant dans le couvent de Qannoubine en contrebas dans la vallée sainte.