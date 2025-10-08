Menu
Dernières Infos - Récompense

Le roi de Jordanie se dit fier de l'Américano-Jordanien lauréat du prix Nobel de chimie


AFP / le 08 octobre 2025 à 17h06

Omar Yaghi, professeur de chimie à l'Université de Californie à Berkeley, lauréat du prix Nobel de chimie 2025. Photo Brittany Hosea-Small/UC Berkeley via Reuters

Le roi Abdallah II de Jordanie s'est dit mercredi fier de l'Américano-Jordanien Omar Yaghi, récompensé du Nobel 2025 de Chimie, remporté aux côtés du Japonais Susumu Kitagawa et du Britannique Richard Robson, pour le développement de nouvelles structures moléculaires capables d'emprisonner des gaz.

« Cette réussite est une nouvelle fierté qui s'ajoute au palmarès honorable des Jordaniens dans divers domaines à travers le monde, et prouve que les Jordaniens sont capables de faire la différence où qu'ils se trouvent », a écrit le roi sur X.

