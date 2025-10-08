Haykal en visite officielle au Qatar « pour renforcer la coopération militaire »

Le commandant en chef de l’armée libanaise, le général Rodolphe Haykal, a entamé mercredi une visite officielle de deux jours au Qatar, à l’invitation du chef d’état-major des forces armées qataries, Jassim ben Mohammad al-Mannai, « dans le but de renforcer la coopération entre les armées libanaise et qatarie face aux défis actuels », selon un communiqué de l’armée libanaise.

Le général Haykal a été accueilli par une cérémonie officielle au ministère de la Défense qatari. Il a ensuite eu des entretiens avec le chef d’état-major qatari « sur le développement de la coopération entre les armées des deux pays et sur les moyens de soutenir l’institution militaire dans le contexte délicat que traverse le Liban ».

Le commandant en chef a également rencontré le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, cheikh Mohammad ben Abdelrahman ben Jassim al-Thani. Ce dernier a réaffirmé que le Qatar continuerait à soutenir l’armée libanaise ainsi que les autres institutions étatiques, tandis que le général Haykal a exprimé sa « gratitude pour le soutien inconditionnel du Qatar à tous les niveaux ».

Le général Haykal s’est en outre entretenu avec le vice-Premier ministre et ministre d’État chargé de la Défense, cheikh Saoud ben Abdelrahman ben Hassan al-Thani. Les discussions ont porté sur les derniers développements au Liban et dans la région, sur les missions menées par l’armée pour maintenir la sécurité et la stabilité du pays dans ses différentes régions, ainsi que sur les opérations dans le Liban-Sud et la coopération avec la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). Elles ont également abordé les efforts visant à mettre en œuvre l’accord de cessation des hostilités avec l’État hébreu.