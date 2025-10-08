L'Arabie saoudite condamne la visite d'un ministre israélien sur l'esplanade des Mosquées

L'Arabie saoudite a condamné mercredi la visite du ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben Gvir sur le site hautement sensible de l’esplanade des Mosquées de Jérusalem.

Le royaume condamne « l'intrusion de responsables et de colons israéliens dans l'enceinte de la mosquée d'Al-Aqsa sous la protection des forces d'occupation », a affirmé le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué, en dénonçant « la poursuite des atteintes au caractère sacré » du site, le troisième lieu saint de l'islam et lieu le plus sacré du judaïsme.