L'Arabie saoudite condamne la visite d'un ministre israélien sur l'esplanade des Mosquées


AFP / le 08 octobre 2025 à 15h10

Le ministre israélien Itamar Ben Gvir visitant l'esplanade des Mosquées, le 8 octobre 2025. Jewish Power/Handout via REUTERS

L'Arabie saoudite a condamné mercredi la visite du ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben Gvir sur le site hautement sensible de l’esplanade des Mosquées de Jérusalem. 

Le royaume condamne « l'intrusion de responsables et de colons israéliens dans l'enceinte de la mosquée d'Al-Aqsa sous la protection des forces d'occupation », a affirmé le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué, en dénonçant « la poursuite des atteintes au caractère sacré » du site, le troisième lieu saint de l'islam et lieu le plus sacré du judaïsme.

